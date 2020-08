Referendum e Covid-19, Porta (Pd): “Compromesso il voto di milioni di italiani all’estero”

ROMA – “Decine di impiegati presso la rete consolare italiana all’estero positivi al Covid, almeno una ventina di consolati chiusi a seguito dei contagi, scioperi delle poste indetti a seguito della pandemia: è questo il quadro inquietante che fa da sfondo all’organizzazione del voto per gli italiani all’estero, nel silenzio incomprensibile del Ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio” Lo ha dichiarato l’On. Fabio Porta, esponente del Comitato Promotore dei Democratici per il No.

L’On. Portaq sostiene che “la partecipazione di quasi sei milioni di cittadini italiani, un decimo del corpo elettorale, è seriamente compromessa dall’acuirsi della pandemia in Paesi dove grande è la presenza italiana, dal Brasile alla Francia, dagli Stati Uniti alla Spagna”.

– Sono almeno 25 gli impiegati presso le sedi consolari italiane all’estero risultati positivi al Covid- assicura -, mentre una ventina di consolati sono stati chiusi proprio in questi giorni. Ad aggravare il quadro della situazione saranno gli scioperi indetti in alcuni di questi Paesi a seguito delle conseguenze della pandemia sui servizi postali. In Brasile, dove il numero degli elettori è superiore alle 500 mila unità, più di una regione come la Basilicata, lo sciopero a tempo indeterminato delle poste rischia di rendere di fatto impossibile la partecipazione al voto dei nostri connazionali.

Considera con ragione, a dir poco preoccupante il contesto nel quale, si svolgerebbe il referendum; contesto rispetto al quale, precisa, il governo italiano “non si è ancora espresso come sarebbe stato opportuno e auspicabile”.

– Non voglio credere che la partecipazione al voto di un decimo della popolazione italiana conti meno di quella dei residenti in Italia – conclude -. Per questo chiedo al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale una presa di posizione chiara e coraggiosa su una situazione che nei prossimi giorni potrebbe soltanto precipitare, come da alcune settimane denunciano tutti i sindacati dei lavoratori dello stesso Ministero.

