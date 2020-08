(ANSA) – BERLINO, 21 AGO – La Germania segue con “sgomento” gli sviluppi del caso Navalny, chiede che la sua vita sia salvata e che sia fatta “chiarezza” sulle circostanze in cui si è sentito male. “Di fronte al grave sospetto di un avvelenamento, va fatta piena chiarezza sulle circostanze del caso”, ha detto il portavoce del governo tedesco Steffen Seibert, ribadendo, in conferenza stampa a Berlino, che la Germania come il resto del mondo si sta occupando del caso Navalny. (ANSA).