ROMA. – Ronaldo batte Messi 4-2. Questo lo score dei gol segnati nelle finali di Champions League, che tiene il passo dei massimi trofei vinti (5-4), in controtendenza coi Palloni d’Oro (5-6). I due grandi eroi dell’ultimo decenio sanno che segnare nelle Coppa più prestigiosa è il sigillo che serve per certificare una supremazia. Ronaldo c’è riuscito in tre finali, Messi in due.

Ecco perché Lewandowski, e Mbappè ci tengono a mettere la loro firma nell’epilogo di domenica tra Bayern e Psg, mentre i loro compagni Thomas Mueller e Neymar ci sono già riusciti nella finale del 2014 e 2015 con la differenza che il tedesco ha perso e il brasiliano invece ha vinto.

Ronaldo e Messi non sono che gli ultimi eroi delle finali di Coppa dei Campioni-Champions League. In 64 anni di storia tutti i più grandi campioni hanno trovato gloria nella spietata sfida di maggio per il trofeo più prestigioso.

Il primo è Alfredo Di Stefano, trascinatore del quinquennio del Real Madrid alla fine degli anni ’50, che ha segnato in tutte e cinque le finali. Epico il 7-3 del 1960 con l’Eintracht con tripletta dell’argentino e poker di Puskas, il campione ungherese protagonista di un inutile tris nel 3-5 col Benfica che ha determinato il trionfo di un altro asso, il portoghese Eusebio, autore di una determinante doppietta.

Nel 1968 partecipano al successo del Manchester United due eccelsi attaccanti: un gol lo segna George Best, genio e sregolatezza, due Bobby Charlton, già protagonista del titolo mondiale inglese due anni prima.

Negli anni ’70 emerge prima il profeta del gol dell’Ajax Johann Cruyff, con una doppietta contro l’Inter, poi lo scettro passa al Bayern e ai gol a raffica di Gerd Mueller, forse il miglior opportunista della storia del calcio (doppietta con l’Atletico). C’è anche un gol di Platini ma il ricordo viene cancellato dalla tragedia perché la finale è quella dell’Heysel del 1983 tra Juve e Liverpool

Prima dell’avvento di Ronaldo e Messi c’è spazio per altri tre campioni: Marco Van Basten e Ruud Gullit segnano una doppietta ciascuno nella finale del 1989 stravinta dal Milan sullo Steaua, come Zinedine Zidane che mette il sigillo di due gol nel 3-1 del Real sul Leverkusen nel 2002.

Sale in cattedra poi Cristiano Ronaldo che collabora al successo del Manchester United del 2008 sul Chelsea, poi replica in Real-Atletico 4-1 del 2014 e firma una doppietta nel 4-1 sulla Juve del 2017.

Leo Messi vince 4 Champions col Barca e segna in due occasioni contro il Manchester United: nel 2-0 del 2009 e nel 3-1 del 2011.

Tra i protagonisti italiani, da ricordare la doppietta di Sandro Mazzola nel 3-1 dell’Inter di Herrera del 1964 sul Real, la tripletta di Pierino Prati nel 4-1 del Milan di Rocco del 1969 sull’ Ajax e la doppietta di Pippo Inzaghi nel 2-1 del Milan di Ancelotti del 2007 sul Liverpool.