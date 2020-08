Colombia: estradizione Mancuso, nuova istanza di Bogotà a Usa

BOGOTÁ. – Il governo della Colombia ha presentato al Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti una “istanza di arresto e successiva estradizione” dell’ex comandante paramilitare italo-colombiano Salvatore Mancuso, che ha finito di scontare una condanna per narcotraffico, e che potrebbe invece essere inviato in Italia, come richiesto dai suoi legali.

Mancuso ha chiuso i suoi conti con la giustizia statunitense mesi fa ma, a causa anche dei limiti imposti dalla pandemia da coronavirus, si trova ancora nel carcere di Atlanta in attesa di una decisione del governo Usa sulla sua destinazione finale, che potrebbe essere la Colombia, o più probabilmente l’Italia.

Con l’istanza presentata ieri dalla sua ambasciata a Washington, la Colombia cerca di sanare un suo errore procedurale della giustizia che ha gravemente compromesso nei mesi scorsi la prospettiva di un rientro di Mancuso in patria per rispondere di gravi crimini e massacri compiuti quando era il “numero 2” delle Autodifese unite della Colombia (Auc).

Bogotà cerca di ottenere il ritorno di Mancuso in Colombia per procedere al suo immediato arresto in base a due ordinanze. La prima riguarda le sue responsabilità per 588 omicidi, 922 abbandoni forzati di residenza e 44 sparizioni di persone. La seconda per 14 omicidi, 52 abbandoni forzati di residenza e 19 sparizioni di persone.

Tuttavia anche in Italia, dove è nato suo padre, il leader paramilitare non dovrebbe avere vita facile perché è ricercato dalla magistratura per la sua complicità in varie operazioni di narcotraffico internazionale, nelle quali è coinvolta anche la ‘Ndrangheta calabrese.