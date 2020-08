(ANSA) – MOSCA, 21 AGO – Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha detto che farà di tutto per stabilizzare la situazione nel Paese. “Potete criticarmi o no, ma io sono il presidente finora e perseguirò una politica dura per stabilizzare la situazione nel Paese”, ha detto il leader bielorusso durante la sua visita all’agroalimentare di Dzerzhinsky. Lo riporta la Tass. (ANSA).