Medici, ‘Navalny si è stabilizzato, può andare in Germania’

(ANSA) – MOSCA, 21 AGO – La condizione di Alexey Navalny si è stabilizzata e può essere portato in Germania. “Le condizioni di Alexey Navalny stanno migliorando”, ha dichiarato il primario dell’ospedale, Alexander Murakhovsky, citato da Interfax. I medici dell’ospedale N° 1 di Omsk hanno permesso di trasferire Alexei Navalny per il trattamento in Germania sotto la responsabilità della moglie, ha detto il vice primario Anatoly Kalinichenko. L’oppositore, che è in coma, sarà trasportato entro poche ore. “È un peccato che i medici ci abbiano messo così tanto tempo per prendere questa decisione. L’aereo è in attesa dal mattino, anche i documenti erano pronti alla stessa ora”, ha scritto l’addetta stampa di Navalny Kira Yarmysh su Twitter. (ANSA).