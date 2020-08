Calciomercato: sogno Messi per 3, ma Koeman vuole che resti

ROMA. – La vicenda di Lionel MESSI, che si sente “più fuori che dentro” il Barcellona, agita il mercato. Nel colloquio avuto con la Pulce, il nuovo tecnico del Barça Ronald Koeman gli ha ribadito tutta la sua stima e gli ha chiesto di rimanereì perché “Messi è il Barcellona, e il Barcellona è Messi”.

Ma l’argentino si sente profundamente insoddisfatto e vorrebbe dire la propria, nel caso decidesse di restare, anche in materia di acquisti e cessioni, cosa che il club non gli può garantire. Anzi, la società gli ha ricordato che il suo contratto è in scadenza nel giugno del 2021 e non adesso.

In ogni caso Manchester City, Inter e Paris SG, dove Leo ritroverebbe l’amico Neymar (che non si muoverà da Parigi), continuanoa s eguire da vicino gli sviluppi della situazione, essendo gli unici tre club che, nonostante il fair play finanziario, potrebbero permettersi un colpo del genere. Ogig ha detto la sua Wagner Ribeiro, potente agente brasiliano ch cura gli interessi, fra gli altri, di Neymar. “Quando parlo di Messi al Psg sono serio” – ha detto -. I fondi dei proprietari qatarioti sono enormi, non vanno sottovalutati. Possono arrivare a Messi e Cristiano Ronaldo”.

Messi o meno, al Barça saranno tanti gli arrivi e le partenze. L’Ajax è tornato a farsi sotto per SUAREZ, perché l’uruguayano ha fatto sapere alla sua ex squadra che gli piacerebbe tornare: l’offerta è di 15 milioni. RAKITIC potrebbe tornare al Siviglia, e al suo posto Koeman vorrebbe l’arrivo di VAN DE BEEK dall’Ajax. Curioso il caso di PIQUE’: il difensore è disposto ad andare via, e ha avuto offerte dall’Inghilterra (Fulham e Liverpool).

Era stato emsso nella lista dei partenti dalla dirigenza, ma ora Koeman ne ha chiesto la conferma, assieme a quelle del portiere TER STEGEN e del discusso DEMBELE’, mentre non è chiaro il destino di GRIEZMANN, il cui ingaggio spaventa i possibili pretendenti. COUTINHO, di ritorno dal Bayern, potrebbe rimanere, anche se il giocator ha offerte, dove però lui andrebbe solo per tornare nel Liverpool, squadra (e tifoseria) che gli è rimasta nel cuore.

In attesa di sviluppi su messi, l’Inter si muove altri fronti, Chelsea in primis perché Conte ha chiesto gli acquisti di KANTE’ ed EMERSON PALMIERI, che hanno già fatto sapere di gradire il trasfrimento. Juventus e Roma discutono invece di DZEKO, il cui posto in giallorosso verrebbe preso da MILIK. Il polacco del Napoli (per il quale De Laurentiis vorrebbe VERETOUT) però non è convinto e per “spaventare” la dirigenza romanista ha sparato una richiesta d’ingaggio di 5 milioni all’anno.

In Cile scrivono che Pirlo ha chiesto il ritorno di VIDAL alla Juve, mentre con la Roma Paratici ha un discorso in piedi per i giovani RICCARDI e CALAFIORI, che verrebbero inizialmente utilizzati dalla Under 23 bianconera, in serie C, con possibilità di spostamento nella Juve vera se sarà il caso. La Lazio sta stringendo per RAFINHA, FARIAS (attenzione al Parma) e MURIQI, e ora serve assolutamente un difensore in alternativa a RADU, ma il ds biancoceleste Tare tiene segreti i nomi che ha sul taccuino. Con il Napoili è statoi fatto un sondaggio per GHOULAM, possibile rimpiazzo per Lulic.