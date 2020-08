Tennis riparte a New York, prove generali Us Open

ROMA. – Si riparte in America, dopo cinque mesi di stop. Il tour maschile del massimo circuito del tennis mondiale è pronto a vedere scendere in campo i suoi protagonista al Western & Southern Open, il Master 1000 che eccezionalmente causa Covid è stato spostato dalla consueta sede di Cincinnati sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York.

Si fa sul serio (da domani e fino al 29 agosto, dopo il prologo con i match di qualificazione) con al via sette dei primi 10 giocatori nella classifica FedEx ATP, ma anche molte assenze, le stesse che hanno detto no agli Us Open. Il torneo newyorchese costituisce una vera prova generale in vista dello Slam in programma a seguire nello stesso impianto.

Nella “bolla” newyorchese si ritroveranno i tanti campioni rimasti fermi in tutti questi mesi: tra loro spicca il numero uno Novak Djokovic, travolto dalle polemiche per le sue posizioni semi negazioniste in tema coronavirus e poi contagiato anch’egli dal Covid.

Per il serbo, che ha ribadito quanto fosse importante tornare a giocare, questo torneo due anni fa è stato molto importante perché gli permise di completare il suo Career Golden Masters, essendo l’unico giocatore ad aver conquistato tutti i 1000 previsti nel calendario del circuito. Il successo in finale era stato contro Roger Federer, con la vittoria riconfermata qualche settimana dopo a Flushing Meadows, dove Djokovic trionfò per la terza volta nello slam americano.

Federer però non sarà della partita, dopo le operazioni al ginocchio ha deciso che si ripresenterà sui campi nel 2021. Tra i grandi assenti sul cemento statunitense anche Rafa Nadal, che ha escluso dal programma i viaggi in America per paura della pandemia.

Ci sarà invece il russo n.5 al mondo, Daniil Medvedev, vincitore lo scorso anno. Tra i campioni della top ten anche l’austriaco Dominic Thiem, il greco Stefanos Tsitsipas, il tedesco Alexander Zverev. Forfait per Kei Nishikori, risultato positivo al Covid e per questo a rischio anche per gli Open. Ci prova ancora Andy Murray che in Ohio vinse nel 2008 e nel 2011; a New York lo scozzese è al primo torneo stagionale e esordirà contro l’americano Tiafoe, uno dei tennisti che è stato positivo al Covid-19.

A guidare l’Italia ci sarà Matteo Berrettini, n.8 Atp, sesta teste di serie del torneo, che accede direttamente al secondo turno. Nel main draw anche Lorenzo Sonego: il 25enne torinese n.46 ATP è stato sorteggiato al primo turno contro lo statunitense Tennys Sandgren.