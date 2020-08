(ANSA) – ROMA, 22 AGO – Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha ordinato di sospendere il lavoro dal 24 agosto in tutte le imprese in cui il personale è in sciopero. Lo riferisce la Tass. “Se qualcuno non vuole lavorare, non forziamolo. Il paese sopravviverà. Ma se un’impresa non funziona, lunedì metteremo il lucchetto ai cancelli, la gente si calmerà e decideremo chi invitare in questa impresa “, ha detto Lukashenko durante un raduno a Grodno. (ANSA).