(ANSAmed) – BELGRADO, 22 AGO – Nuovo record giornaliero di contagi in Croazia, dove nelle ultime 24 ore i casi di coronavirus sono stati 306 su 2.574 test effettuati. Come riferiscono i media regionali, da ieri si è registrato un altro decesso. I casi attualmente attivi sono 2.052, i pazienti in ospedale 143, 12 dei quali in terapia intensiva. Dall’inizio dell’epidemia si sono registrati in totale 7.900 contagi e 170 vittime. A causa della forte ripresa dei contagi da Covid-19 in Croazia, diversi Paesi europei, Italia compresa, hanno adottato misure restrittive – test obbligatori o quarantena – per le persone di ritorno dalle vacanze nel Paese ex jugoslavo. (ANSAmed).