(ANSA) – ROMA, 22 AGO – “L’idea per il match di domani, contro il PSG, è di imporre il nostro atteggiamento di gioco: cercheremo di tenere alta la linea del pressing e della difesa. Poi, vedremo cosa accadrà. E’ una finale, una partita aperta. Non penso che dovrò cambiare molto rispetto alle scorse esibizioni”. Così, in conferenza stampa, alla vigilia della finale di Champions contro il PSG, a Lisbona, Hans-Dieter Flick, allenatore del Bayern Monaco. “Non dovremo concedere spazio ai nostri avversari – aggiunge -: hanno delle qualità e cerchereremo di arginarli. Abbiamo visto le loro partite, li abbiamo studiati bene: il PSG è una squadra assai simile al Barcellona; il Lione è un altro tipo di squadra, invece”. (ANSA).