(ANSA) – ROMA, 22 AGO – Con una rimonta dal 21/o posto, Edoardo Molinari si è portato al quarto con 210 (72 70 68, -3), a quattro colpi dalla vetta, e sarà in corsa per il titolo nel giro finale dell’ISPS HANDA Wales Open di golf, quinto dei sei eventi ‘UK Swing’ con i quali l’European Tour ha ripreso il cammino. Sul percorso del Celtic Manor Resort (par 71), a City of Newport in Galles, lo svedese Sebastian Soderberg (206 -68 70 68, -7), con un 68 (-3, tre birdie) ha raggiunto al vertice lo scozzese Connor Syme (206 – 66 70 70). In terza posizione con 209 (-4) il finlandese Sami Valikaki, mentre Molinari ha la compagnia del belga Thomas Pieters. Non si possono negare chance ai cinque concorrenti sesti con 211 (-2), tra i quali il sudafricano Dean Burmester e il francese Romain Langasque. Renato Paratore, 39/o con 215 (69 72 74, +2), ha perso 25 posizioni ed è scivolato in retrovia Lorenzo Scalise, 58/o con 217. Edoardo Molinari è risalito con 5 birdie, di cui 4 sulle ultime 11 buche, e due bogey per il 68 (-3). Renato Paratore, che si è guadagnato con anticipo uno dei 10 posti nel field del prossimo Us Open, il major in programma al Winged Foot GC di Mamaroneck (New York) dal 17 al 20 settembre, che saranno assegnati al termine del torneo ai top ten della speciale classifica relativa ai tornei ‘UK Swing’ ha girato in 74 (+3) colpi con un birdie, 2 bogey e un doppio bogey. Stesso parziale di 74 con un birdie e quattro bogey anche per Lorenzo Scalise, che ha fatto 29 passi indietro. Fuori al taglio Lorenzo Gagli, Guido Migliozzi, Francesco Laporta. Ritirato Pavan. Il montepremi è un milione con prima moneta di 156.825 euro. (ANSA).