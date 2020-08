(ANSA) – LECCE, 22 AGO – L’ufficialità è arrivata in serata: Eugenio Corini è il nuovo allenatore del Lecce. Atterrato nel pomeriggio all’aeroporto di Brindisi, il nuovo tecnico dei giallorossi ha raggiunto la sede della società per sottoscrivere un contratto triennale. Domani sera il tecnico lombardo farà la conoscenza del gruppo, con l’avvio del ritiro precampionato. La presentazione ufficiale è in programma lunedì. (ANSA).