(ANSA) – ROMA, 23 AGO – “Ora Alexey Navalny è all’ospedale della Charitè di Berlino dove i sanitari gli stanno facendo un check up completo. Risultati e prognosi non si potranno ottenere prima di alcuni giorni, ma le sue condizioni si mantengono stabili”: a dare le prime informazioni sul dissidente russo è il suo chief of staff Leonid Volkov su facebook, condiviso su twitter dalla portavoce Kira Yarmush. “Una fase importante è stata superata – scrive Volkov – : quello che sembrava quasi impossibile ieri mattina, quando a Omsk si erano rifiutati categoricamente di permettere il trasporto del malato, è ora cosa fatta. Volkov ha poi ringraziato, fra gli altri, “le ambasciate russe in tutto il mondo” che “hanno aiutato”, il filantropo russo Boris Zimin che ha pagato le spese necessarie per il volo e il governo tedesco e la Cancelliera Merkel “che hanno fornito personalmente sostegno internazionale per aiutare a risolvere molte questioni di burocrazia e sicurezza”.