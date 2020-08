Golf: Pga Tour; Johnson allunga ancora e ipoteca il titolo

(ANSA) – ROMA, 23 AGO – Dustin Johnson ipoteca il titolo e vola a tempo di record verso la vetta della FedEx Cup, Tiger Woods e Rory McIlroy annaspano in coda alla classifica e Jon Rahm risale, mettendo al sicuro la leadership mondiale. Sono i verdetti dopo il terzo giro del Northern Trust, primo dei tre tornei finali del Pga Tour 2020/21 al termine dei quali verranno assegnati i 60 milioni di dollari complessivi in palio per la FedEx (15 al vincitore). Sul percorso del TPC Boston (par 71), a Norton nel Massachusetts, Johnson, con un giro ancora ad alto ritmo in 64 (-7, un eagle, sei birde, un bogey) colpi e lo score di 191 (67 60 64, -22), si trova per la 22/a volta in carriera al vertice dopo tre turni e nelle precedenti 21 occasioni in 11 ha vinto. Johnson ha portato il suo vantaggio a cinque colpi sui primi inseguitori, Harris English e Scottie Scheffler (196, -17), quest’ultimo autore di un 59 (-12) nel secondo giro. In quarta posizione con 198 (-15) il sudafricano Louis Oosthuizen e in quinta con 199 (-14) Harry Higgs, Daniel Berger e il neozelandese Danny Lee. In nona con 201 (-12) l’inglese Tyrrell Hatton che, per la prima volta, ha segnato 10 birdie in un giro sul Pga Tour, in 15/a con 202 (-11) Webb Simpson e in 19/a con 203 (-10) lo spagnolo Jon Rahm, n.1 mondiale, risalito dalla 29/a che in tal modo ha allontanato i timori di dover cedere il trono al numero 2, Justin Thomas, leader della classifica FedEx Cup, scivolato dal 20/o al 34/o posto con 206 (-7), stesso score dell’inglese Justin Rose. In retrovia Patrick Reed, 51/o con 207 (-6), Rickie Fowler, 55/o con 208 (-5), Tiger Woods, 67/o con 212 (-1) dopo un 73 e il nordirlandese Rory McIlroy, 68/o con 213 (par). Johnson salirebbe al vertice della FedEx Cup, seguito da Thomas, Simpson, Collin Morikawa e Bryson DeChambeau, gli ultimi due usciti al taglio, mentre non troverebbero posto tra i primi 70 della graduatoria che saranno ammessi al prossimo BMW Championship (27-30 agosto) Fowler e Rose. Per Tiger Woods, che scenderebbe dal 49/o al 57/o posto, diventerebbe problematico entrare fra i primi 30 in graduatoria FedEx che parteciperanno all’atto finale. Per il Northern Trust sono in alio 9.500.000 dollari. (ANSA).