Coronavirus in Italia: crescono ancora i contagi, sono 1.210. In calo i morti

ROMA. – Non si ferma la crescita dei contagi per il Covid in Italia: sono 1.210 (contro il 1.071 di ieri) i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Sette i morti, in crescita rispetto ai tre di ieri ma in calo a fronte dei nove registrati venerdì.

Secondo i dati del ministero della Salute, oggi sono 47 i ricoverati in più con sintomi Covid (per un totale di 971), con un incremento di 5 persone in terapia intensiva (69) rispetto a ieri. In isolamento domiciliare sono in 17.398 (+883). I tamponi effettuati sono circa 67 mila, 10 mila in meno di ieri ma che portano il numero totale dei tamponi effettuati in Italia a superare gli otto milioni.

I guariti oggi sono 267 per un totale di 205.470. In totale i casi di Covid registrati dal Ministero sono 259.345, mente il totale dei decessi è di 35.437. Gli attualmente positivi sono 18.438 (+935). Bisogna tornare al 4 maggio per avere un dato dell’aumento dei contagi analogo (1.221) a quello odierno. In quella data. però, i morti erano stati 195, le terapie intensive erano 1.479 con i malati di Covid che erano scesi per la prima volta sotto i 100 mila (99.980) dall’inizio della fase acuta della pandemia in Italia.

La risalita giornaliera dei contagi, ben oltre quota mille, non cessa comunque di destare preoccupazione, con la considerazione che i nuovi casi sono in gran parte ‘di ritorno’ dalle vacanze, sia all’estero che in Italia, che l’età dei contagiati è più bassa, e che i giovani che contraggono il virus si portano dietro il rischio di trasmetterlo in primo luogo ai familiari.

Sono cinque le regioni che hanno superato oggi i cento contagiati, con la Lombardia che ritorna al top con 239 nuovi casi, seguita dal Lazio con 184 – “il 60% sono link di rientro, mentre diminuiscono quelli con link dalla Sardegna (35%), dice l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato -, dal Veneto con 145, dalla Campania con 138 (di cui 29 provenienti dall’estero o contatti di precedenti casi di rientro) e dall’Emilia Romagna con 127.

Più distanziate le altre regioni, con 81 casi in Sardegna e 59 in Toscana. L’unica regione che non registra contagi è la Valle d’Aosta mentre in Molise se ne segnala uno, tre nella provincia di Trento e cinque sia in Basilicata che nelle Marche.

Per quanto riguarda i ricoverati con sintomi, il Lazio continua ad aver il dato più alto (286) con un incremento di 21 rispetto a ieri. Stabile la Lombardia con 148. Le terapie intensive sono più numerose in Lombardia (14) con al secondo posto la Sicilia (10). Sempre nel Lazio, mentre si avvia il sistema coordinato di controlli ai porti d’imbarco insieme alla Sardegna, ieri sono stati individuati 13 positivi agli aeroporti romani (12 a Fiumicino, di cui 11 italiani, e uno a Ciampino), tutti di rientro da Paesi a rischio.

Intanto si infuoca in Italia un vero e proprio “caso migranti”, alimentato dalle polemiche politiche legate al fatto che tra chi sbarca si rilevano dei contagiati. Sotto osservazione, e particolarmente discusso, resta il fenomeno delle “movide”. A Roma “alcune piazze nel quartiere di Trastevere e a San Lorenzo sono state temporaneamente chiuse per la violazione delle disposizioni anti-Covid”, scrive su Facebook la sindaca Virginia Raggi.

“Anche sul litorale, a Ostia – aggiunge – una manifestazione è stata sospesa e con diffida del responsabile”. Sanzioni sono state emesse anche per il mancato uso delle mascherine, mentre “tre ragazzi sono stati arrestati per aver reagito con violenza alla semplice richiesta dei vigili di indossarla”.

Un nuovo allarme per un possibile focolaio riguarda invece la discoteca “Le Indie” di Cervia, essendo stato riscontrato negli ultimi giorni un certo numero di positività in persone che presentavano sintomi da Covid e che hanno partecipato alla serata del 15 agosto nel locale.

Proseguono comunque i controlli delle Forze di polizia per il rispetto delle misure di contenimento dal virus Covid-19. Ieri, rende noto il sito del Viminale, sono state controllate 62.727 persone e 6.599 attività o esercizi commerciali. Sono state sanzionate 82 persone, e due denunciate per allontanamento dall’abitazione in violazione dell’obbligo di quarantena. Sanzionati anche 19 titolari di attività, mentre 25 sono i provvedimenti di chiusura.

(di Fausto Gasparroni/ANSA)