WASHINGTON. – Con i sondaggi sempre a sfavore, lunedì Donald Trump vola con Mike Pence a Charlotte, in North Carolina, per incassare la renomination alla Casa Bianca nel primo giorno di una convention che si annuncia “più live” di quella dem, un one man show con la regia di due ex producer (oltre che di Miss Universo) di Apprentice, il reality che fece del tycoon una star tv e al quale Barack Obama ha associato la sua presidenza “inetta e pericolosa”.

Trump partirà dopo aver annunciato una “grande svolta terapeutica” contro il coronavirus, per tentare di salvare la sua immagine dalle accuse dem di aver fallito nella gestione della pandemia. Ma il debutto alla kermesse repubblicana è macchiato da un’altra ombra, dopo l’imbarazzante arresto del suo ex stratega Steve Bannon per la truffa sui fondi per il muro con il Messico.

Si tratta delle devastanti critiche della sorella Maryanna Trump Barry, secondo gli audio diffusi in esclusiva dal Washington Post e registrati segretamente dalla nipote Mary Trump: l’unica finora della famiglia che aveva attaccato il presidente, definendolo in un recente libro al cianuro un cinico imbroglione, inadeguato e pericoloso per il Paese.

Profilo che ora sembra confermato dalla zia, una ex giudice federale del New Jersey, la quale dipinge il fratello come un uomo “crudele, bugiardo, ipocrita e senza principi”, che “non legge” e di cui “non ci si può fidare”.

La sorella di Trump, che ha 83 anni, critica il presidente anche per la separazione delle famiglie degli immigrati: “Tutto quello che vuole è far presa sulla sua base. Non ha alcun principio…”. L’ex giudice si lamenta anche per il modo di fare del fratello: “I suoi dannati tweet e le sue maledette bugie, o mio Dio… Come cambia le storie, la carenza di preparazione…”. Ad un certo punto Barry dice alla nipote: “Donald è ipocrita e crudele”.

Quando Mary Trump le chiede che cosa ha realizzato Donald da solo, la zia le risponde con sarcasmo: “Cinque bancarotte”. Quindi definisce il fratello un “moccioso viziato” a cui lei faceva i compiti e svela che entrò al college grazie ad un’altra persona che sostenne per lui l’esame d’ammissione. Altro che “super genio”, come si definì il tycoon.

La sorella ricorda poi che al funerale del padre “Donald fu l’unico che non parlò di lui”, dilungandosi sui propri successi. “Non voglio che nessuno dei miei fratelli parli al mio funerale. E questo è per Donald e per quello che ha fatto al funerale di papà”, ha chiesto alla nipote, che ha spiegato di aver registrato segretamente le conversazioni per provare che era stata ingannata dai suoi parenti sul valore dell’eredità famigliare.

Donald Trump fa spallucce: “Ogni giorno spunta qualcos’altro, ma che importa. Mi manca mio fratello (morto nei giorni scorsi, ndr) e continuerò a lavorare duro per il popolo americano. Non tutti sono d’accordo ma i risultati sono evidenti. Il nostro Paese diventerà presto più forte che mai”.

Ma le rivelazioni aprono una crepa proprio in quella famiglia che sarà protagonista della convention, in particolare martedì, quando si sposterà alla Casa Bianca, con il discorso della first lady Melania dal Rose Garden, rinnovato per la prima volta in 60 anni.

I quattro figli adulti del presidente copriranno tutte le serate, a partire da lunedì con Donald jr. Mercoledì sarà il turno del vice Mike Pence, live dalla storica location patriottica di Fort McHenry a Baltimora, Maryland. Giovedì il discorso di accettazione della nomination nel South Lawn della Casa Bianca, con Trump introdotto dalla figlia-consigliera Ivanka e finale pirotenico sul Mall.

Ma, rompendo il protocollo, il presidente parlerà ogni sera in uno show che ha seguito personalmente in tutti i dettagli per rispondere alle accuse del ticket dem, martellare la Cina e vantare i suoi successi, consacrandosi protagonista unico di un partito che ha cancellato e plasmato a sua immagine e somiglianza.

(di Claudio Salvalaggio/ANSA)