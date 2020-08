ROMA. – Le previsioni non sono state smentite. Sulle autostrade italiane è stata una domenica da bollino rosso: traffico molto intenso, code, rallentamenti. La prima di controesodo verso le città del centro-nord e al tempo stesso delle ultime partenze per le località di villeggiatura.

Ad essere prese di mira sono state le grandi città, dove da lunedì si riprende il lavoro. Se tanti automobilisti sono rimasti ore sotto il sole, spesso incolonnati, c’è anche chi come i Veneti ha dovuto affrontare il rientro a casa sotto una forte grandinata con chicchi grandi come noci e un nubifragio di dimensioni davvero notevoli.

A Verona alcune strade si sono ricoperte di un manto bianco e si sono allagate, mentre in altre l’acqua ha superato anche il metro e mezzo. I vigili urbani hanno reso noto che 500 alberi sono stati abbattuti: “nessuno è rimasto ferito, possiamo parlare di un miracolo”.

Raffiche di vento, alberi sradicati anche nella provincia di Vicenza, dove il maltempo non ha risparmiato i vigneti della Valpolicella ormai alla vigilia della vendemmia. Ma non sono le uniche due città ad essere state messe in ginocchio dal repentino cambio atmosferico, tanto che il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia ha annunciato che sta per firmare la dichiarazione dello stato di crisi per Verona ed altri comuni.

A Cortina d’Ampezzo, in provincia di Belluno, la strada statale 51 “di Alemagna” è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni a causa di una frana di fango e detriti. Sono in corso interventi per ripristinare la transitabilità a senso unico alternato.

Sul versante del traffico, da nord a sud, le criticità maggiori si sono registrate alle barriere delle grandi città, in particolare, Milano, Roma e Napoli. Ma anche ai caselli di Salerno, Nocera, Genova. Altri problemi sulla A14 in direzione di Bologna.

Rallentamenti per traffico intenso anche tra Bolzano sud ed Affi e in direzione opposta, verso il Brennero, traffico rallentato con code a tratti tra Rovereto sud e Trento nord. Infine code al porto di Messina per gli imbarchi per Reggio Calabria, con attese superiori ai 50 minuti i, mentre situazione di normalità per gli imbarchi verso la Sicilia. Secondo le previsioni, infine, code e rallentamenti saranno in aumento nel corso della serata.