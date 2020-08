(ANSA) – MILANO, 24 AGO – Tamponi per tutti, senza Ibrahimovic e senza tifosi al seguito. Inizia così il raduno del Milan. I giocatori, lo staff di Pioli e i dipendenti del club sono arrivati scaglionati a Milanello dalle 9 di questa mattina e si sottoporranno tutti allo screening medico: in attesa dei risultati, previsti per stanotte, tutti rientreranno a casa. Non c’è Zlatan Ibrahimovic che ancora non ha raggiunto l’accordo per il rinnovo di contratto con i rossoneri. Ad attendere la squadra solo uno striscione di incoraggiamento della Curva Sud: “Nessun ennesimo ribaltone, il buon auspicio per la stagione: lottiamo insieme per tornare protagonisti. Forza ragazzi, forza Milan”. Domani, invece, è previsto il primo allenamento della nuova stagione: le sedute saranno tutte nei campi interni per evitare assembramenti di tifosi fuori da Milanello. (ANSA).