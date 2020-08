Cina: missione di Wang Yi in Europa, parte dall’Italia

(ANSA) – PECHINO, 24 AGO – Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi sarà impegnato da domani in una impegnativa missione in Europa, partendo dall’Italia dove incontrerà il suo omologo Luigi Di Maio, come è già stato annunciato dalla Farnesina. Lo ha confermato da parte cinese il portavoce del ministero, Zhao Lijian, aggiungendo che Wang, che chiuderà il tour diplomatico il primo settembre, si recherà in Olanda, Norvegia, Francia e Germania. La visita, ha aggiunto Zhao, si propone di raggiungere tre obiettivi: “rafforzare l’attuazione del consenso dei leader di Cina ed Europa e promuovere attivamente l’importante agenda politica ed economica delle due parti; rispondere alla pandemia del Covid-19 con la parte europea, stabilizzare la supply chain e la cooperazione, e discutere l’ulteriore collaborazione in settori emergenti come l’economia digitale e la green economy; dare voce comune, infine, alla salvaguardia del multilateralismo e del miglioramento della governance globale, oltre a dare più contributi alla pace, alla stabilità e allo sviluppo del mondo”. (ANSA).