(ANSA) – ROMA, 24 AGO – Ronald Koeman ‘liquida’ mezza squadra, ma si tiene ben stretto Leo Messi. A Barca tv, l’allenatore olandese, che sulla panchina del Barcellona ha sostituito Quique Setien dopo il clamoroso flop in Champions (e non solo), ha detto che “è un vero piacere avere in squadra un giocatore come Leo. Con la sua qualità deve per forza avere spazio”. Oltre a Luis Suarez, a non rientrare nei piani di ‘Rambo’, ci sono il cileno Arturo Vidal, il croato Ivan Rakitic e il francese Samuel Umtiti. Elementi che, fino a qualche stagione addietro, erano colonne portanti della formazione blaugrana. (ANSA).