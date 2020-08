(ANSA) – MOSCA, 24 AGO – La leader dell’opposizione bielorussa, Svetlana Tikhanovskaya, dopo aver incontrato a Vilnius il vice segretario di Stato Usa Stephen Biegun, ha detto di voler risolvere la crisi politica in Bielorussia attraverso il dialogo per una transizione pacifica del potere nel Paese. “Noi – riporta lo staff di Tikhanovskaya – abbiamo sempre detto che desideriamo parlare e siamo impegnati per una soluzione pacifica. Siamo aperti alla mediazione delle organizzazioni internazionali per facilitare il dialogo. Inoltre, chiediamo un’investigazione imparziale dei crimini commessi dalle autorità bielorusse contro il loro popolo”. Tikhanovskaya chiede inoltre a tutti i Paesi di rispettare la sovranità e l’integrità territoriale della Bielorussia. “Solo il popolo bielorusso – ha dichiarato – deciderà il proprio futuro con nuove, giuste e libere elezioni”. (ANSA)