(ANSA) – TEHERAN, 24 AGO – L’Iran ha annunciato lunedì che il numero di infezioni da coronavirus confermate è salito a 361.150, con 2.245 nuovi casi e un totale di 20.776 morti, di cui 133 nelle ultime 24 ore. “3.848 persone sono in condizioni critiche, mentre altre 311.365 sono guarite. Le informazioni sono state ottenute da 3.062.422 test in tutto il paese”, ha detto la portavoce del ministero della Salute Sima Lari nel suo briefing quotidiano in diretta alla TV di Stato. (ANSA).