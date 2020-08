Recomiendan el regreso a clases bajo un acuerdo sanitario-educativo

CARACAS – Especialistas consideran que el retorno a las aulas de clases debe darse bajo un estricto acuerdo sanitario-educativo, en donde se establezcan las normas que deberán cumplirse para evitar contagios por coronavirus y garantizar el aprendizaje de calidad de los alumnos.

Carlos Cedeño, asesor educativo de la Red de Madres, Padres y Representantes, explicó que mientras no se apliquen las medidas correctas en el regreso a clases se generará un costo en el aprendizaje y la formación.

“El debate hay que darlo y tiene que ser una decisión pedagógico-sanitaria, es decir, no es una decisión pedagógica donde los maestros nos empeñamos en abrir las escuelas, pero tampoco es una situación únicamente sanitaria que niegue el impacto pedagógico que esto tiene”, dijo.

Subrayó que se debe avanzar en un consenso entre estas áreas para generar bienestar en los estudiantes y profesorado.

Por su parte, el doctor Julio Castro, apoya un “balance” entre el retorno a las aulas y las medidas sanitarias que se deberán aplicar en los centros educativos.

Destacó que la vuelta a las escuelas no será igual, pues se deben intensificar las medidas de bioseguridad, garantizar el distanciamiento entre estudiantes y disminuir el número de personas en los salones de clases.

El galeno considera necesario incluir en el debate a los padres, representantes, la comunidad educativa, el mundo de las ciencias epidemiológicas y las autoridades nacionales para encontrar un consenso adecuado.

89% de los maestros no se reincorporarán

La Federación Unitaria del Magisterio de Venezuela aplicó una encuesta a más de 13.600 maestros en todo el país, registró que 89% de los docentes venezolanos no se incorporarán a clases ante los bajos salarios que reciben.

La consulta arrojó como resultado que más de 12.000 maestros se niegan a volver a las actividades académicas el próximo mes de octubre si no hay un ajuste de sueldo acorde a la hiperinflación que vive Venezuela.

En este sentido, dirigentes sindicales advirtieron que a pesar de la cuarentena y de no recibir respuesta del Ministerio de Educación iniciarán jornadas de protesta.

Gricelda Sánchez, secretaria de contratación colectiva y reclamos del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital, sentenció que no hay posibilidad de regreso a clases en las mismas condiciones.

Rechazó las declaraciones del Ministro de educación Aristóbulo Isturiz donde este calificaba de todo un éxito el proyecto Cada Familia una Escuela.

“Nosotros desde la dirigencia magisterial estamos iniciando una campaña de protesta para que no se siga promoviendo a nuestros alumnos sin tener los conocimientos necesarios, por eso no avalamos esta locura propuesta por el Nicolás Maduro de querer pretender clases semipresenciales en el mes de octubre. En Venezuela las condiciones no están dadas”, dijo.

Sánchez, quien es parte de la Coalición Sindical Nacional subrayó que con “salarios de hambre” ningún maestro puede ejercer una profesión “tan exigente”.