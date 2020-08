TORINO. – Come un anno fa, la Juventus comincia la stagione con un nuovo allenatore in sella. Maurizio Sarri aveva sostituito Massimiliano Allegri, ora Andrea Pirlo ha preso il posto dell’ex Napoli. E i bianconeri ripartono ancora con lo scudetto appiccicato sul petto, il nono consecutivo e con l’incredibile primato di oltre tremila giorni di fila da “campioni d’Italia”, ma con l’amarezza di un altro fallimento in Champions League.

Il nuovo capitolo della storia è affidato all’ex centrocampista, campione del mondo con l’Italia e con il Milan e pluricampione d’Europa sempre con i rossoneri: “Da Maestro a Mister” l’espressione con cui il club lo eleggeva tecnico della prima squadra lo scorso 8 agosto, a poche ore dal disastro sarriano contro il Lione.

E questa mattina, Pirlo è stato tra i primissimi a districarsi tra Continassa e J Medical, tra la preparazione del primo allenamento e i test medici. Si è concesso al bagno di folla dei tifosi, una cinquantina all’esterno del centro medico bianconero, e ha mosso i primi passi da allenatore.

Insieme a Pirlo c’era anche tutto il suo staff: dal vice, Igor Tudor, al ritorno alla Juve dopo le due parentesi da calciatore tra il 1998 e il 2005 e durante la serie B del 2006/2007, a Roberto Baronio. “Emozioni indescrivibili, grazie amico mio Pirlo, grazie Juventus, si parte!” il messaggio Twitter del collaboratore del tecnico bianconero. Anche il nuovo acquisto Dejan Kulusevski ha avuto il suo battesimo con il mondo Juve, su di lui c’è grande curiosità e fiducia.

Poi, nel pomeriggio, ecco tutti i big per i primi lavori nel quartier generale: da Gigi Buffon a Douglas Costa, arrivando ovviamente a Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha varcato i cancelli della Continassa intorno alle 16.35 dopo le settimane di vacanza sul suo yacht, ora l’obiettivo è cancellare definitivamente le delusioni europee della scorsa stagione e puntare dritto verso il decimo scudetto consecutivo e il sogno Champions.

Un po’ quello che si augura Leonardo Bonucci, il quale ha affidato ai social le sensazioni e le emozioni del primo giorno di lavori: “Ed oggi inizia un nuovo percorso. Una nuova avventura, con grande entusiasmo, per far si che i sogni di questo bambino possano continuare a diventare realtà”. Bonucci, con Buffon e Chiellini, è uno dei grandi veterani su cui Pirlo conta per iniziare con il piede giusto la sua carriera sulla grande ribalta.

Ora comincerà il ritiro, con la Juve che non si muoverà da Torino: niente tournée all’estero come si era soliti fare, il Coronavirus impone massima prudenza. L’era Pirlo è ufficialmente cominciata, tra 26 giorni esatto il debutto in gara ufficiale nella sua nuova carriera da allenatore e alla guida della Juve. Sul fronte del mercato tanti nodi restano da sciogliere, a partire della permanenza di Dybala in bianconero, al momento tutt’altro che certa.