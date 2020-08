Basket: Covid agita Supercoppa, Lega conferma Olbia

ROMA. – I numeri del contagio da vacanza in Sardegna hanno agitato anche la Supercoppa di basket. Il 27 agosto si torna sul parquet e Olbia ospita uno dei quattro gironi del torneo: la location nel cuore della Costa Smeralda finita sotto i riflettori proprio per la diffusione del Covid tra i vacanzieri ha messo in allerta le squadre del raggruppamento D (Sassari, Brindisi, Roma e Pesaro) che avevano avanzato in queste ore qualche perplessità sull’opportunità di giocare nella “bolla” di Olbia – anche alla luce della positività di Sinisa Mihajlovic -.

Ma dopo una conference call tra Lega pallacanestro serie A e i quattro club partecipanti al gruppo è stato deciso di confermare tutto a Olbia.”É stata effettuata un’approfondita analisi della situazione sanitaria e, ottenute tutte le assicurazioni necessarie, è stato convenuto di confermare la sede di Olbia, sottolineando ancor di più l’importanza della puntuale applicazione delle disposizioni contenute nel protocollo previsto per le gare professionistiche finalizzato al contenimento dell’emergenza Covid-19″, spiega la Lega che “continuerà comunque a monitorare la situazione con l’obiettivo principale di salvaguardare la salute di tutte le sue componenti”.

“Per quanto riguarda il girone D – aveva detto prima il presidente della Lega basket di Serie A, Umberto Gandini – siamo in continuo contatto con le società. Con i quattro presidenti delle società valuteremo. Le date al momento sono confermate”.

Sedici le squadre impegnate nel torneo che si concluderà a Bologna il 18-20 settembre con la final four (girone A: Brescia, Olimpia Milano, Varese e Cantù; girone B: Virtus Bologna, Vanoli Cremona, Fortitudo Bologna e Reggiana; girone C: Umana Reyer Venezia, Aquila Basket Trento, Universo Treviso Basket e Trieste).

E a Bologna, alla presenza del presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini e del n.1 della Lega basket Gandini è stata presentata la fase finale del torneo, con uno spiraglio sulla presenza del pubblico. “Valutiamo quale possa essere la percentuale di spettatori che può stare dentro l’impianto, con la massima sicurezza dei distanziamenti” ha detto il governatore.

“La Supercoppa ha un main sponsor – ha detto Gandini – e si chiamerà Eurosport Supercoppa 2020. Felici di poter fare questo grande evento in occasione del 50/o anniversario di fondazione della Lega basket”.

Il torneo, con sedici squadre protagoniste, segna la ripartenza della pallacanestro dopo il lockdown: e anche a Olbia si scenderà regolarmente in campo.