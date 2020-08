Coppa Italia Primavera: il Verona dell’italo-venezuelano Margiotta sfiderà in finale la Fiorentina

CARACAS – Il conto alla rovescia per la finale di Primavera Tim Cup sta per segnare lo zero, mercoledì 26 agosto alle 12 (ora di Caracas) al Mapei Stadium, si affronteranno Verona e Fiorentina.

Gli scaligeri approdano per la prima volta a questa fase della coppa nazionale. Un percorso importante e lungo un anno, durante il quale i giovani gialloblù allenati da Nicola Corrent hanno sconfitto, nell’ordine, Spal (4-3, d.t.s.), Pordenone (4-0), Cagliari (6-1), Frosinone (3-1) e Roma (3-3, g.f.c) in una serie di sfide appassionanti e ricche di gol.

In questa cavalcata vincente c’é un pizzico della nostra collettività, il responsabile del settore giovanile gialloblú é l’italo-venezuelano Massimo Margiotta.

“É un giorno importante! Mi auguro che tutti quanti noi e sopratutto i ragazzi riescano a godersi ogni secondo di queste due giornate: da quando partiremo verso Sassuolo fino all’inizio della partita. Gli auguro di godersi ogni secondo perché sarà una partita che si porteranno per sempre nei ricordi nella loro vita calcistica. Siamo tutti contenti ed emozionati! Non vediamo l’ora di arrivare a Sassuolo” ha dichiarato l’ex attaccante di Udinese e Vicenza.

I gialloblú arriveranno nella città emiliana domani, ma l’emozione per la finale é tanta. “Sicuramente, stiamo preparando la partita da diversi giorni. I ragazzi stanno vivendo questa esperienza al meglio”.

In carriera il campione nato a Maracaibo il 27 luglio 1977 ha indossato le maglie di: Pescara, Cosenza, Lecce, Reggiana, Udinese, Vicenza, Perugia, Piacenza, Frosinone e Barletta. Ma con nessuna di queste squadre é riuscito a vivere l’esperienza di giocare una finale, adesso l’avrà come dirigente.Va ricordato che nella stagione 1999 – 2000, l’Udinese arrivò fino alle semifinali della Coppa Italia: vinse 2-1 contro il Parma in Friuli, poi nella gara di ritorno nello stadio Tardini perse 1-0 con un gol all’ultimo secondo.

“Sicuramente per me é una partita importante! Come calciatore non sono riuscito mai a disputare una finale. Con l’Udinese siamo andati vicinissimi, ma all’ultimo respiro é svanito quel sogno. Diciamo che questa é la mia prima finale e voglio godermela fino in fondo”.

A livello di nazionali Margiotta ha fatto parte dell’Under 21 italiana e della Nazionale olimpica italiana, con la quale ha partecipato alle Olimpiadi del 2000. Dal 2004, non avendo mai giocato con la Nazionale maggiore, viene convocato nella Vinotinto di Richard Páez con cui debutta il 19 febbraio 2004, contro l’Australia. Con la “selección” ha partecipato anche alla Copa América 2004 (in cui segna anche un gol) e alle qualificazioni Germania 2006.

Dall’altra parte del tabellone si è fatta largo la Fiorentina, che ha eliminato dapprima il Genoa (3-1, d.t.s.), poi Milan (3-1) ed infine la Juventus (3-3, g.f.c.). I ragazzi, allenati da qualche settimana da Alberto Aquilani, sono alla seconda finale consecutiva dopo quella vittoriosa dello scorso anno.

(di Fioravante De Simone)