Usa, con Cina progressi per successo accordo commercio

(ANSA) – NEW YORK, 25 AGO – Il segretario al Tesoro, Steven Mnuchin, e il rappresentate americano al commercio Robert Lighthizer hanno avuto un colloquio telefonico con il vicepremier cinese Liu He. “Tutte e due le parti vedono dei progressi e sono impegnate a prendere le misure necessarie per assicurare il successo dell’accordo commerciale”, si legge in un comunicato del Tesoro e del rappresentate del commercio americani. “Le parti hanno discusso un significativo aumento degli acquisti di prodotti americani ma anche le azioni future necessarie per l’attuazione dell’accordo”, prosegue la nota.