Nuovo singolo per Antonio Mezzancella

“Effetto Maya” è il nuovo singolo di Antonio Mezzancella. L’apprezzato showman umbro reduce dal grande successo di Tale e Quale Show e con i grandi ascolti del programma Tutti Nudi, con Pippo Lorusso e Dj Osso su Radio Rai2 ha deciso di mettersi in gioco come cantante, con la sua voce reale, stavolta senza camuffarla come d’abitudine.

Il brano nasce con la partecipazione di Danilo Nobiletti, scritto da Antonio Mezzancella con Matteo Grandi, Riccardo Schippa, Riccardo Luchini, Danilo Nobiletti, prodotto da MM Agency & Management srl, edito da MM Agency & Management srl – Brioche ed. musicali – Sputnik Management – Peermusic Italy, etichetta AVM Records.

“L’idea è partita da una promessa fatta tempo fa a Matteo di fare qualcosa insieme – ha spiegato Mezzancella – e in un momento in cui mi sono trovato ad avere maggiore tempo a disposizione, quell’impegno si è concretizzato”.

La canzone dal sapore estivo è uscita il 21 agosto quando la bella stagione è quasi finita, tutto voluto, per un pezzo libero da qualsiasi schema. Il brano ci ricorda come sarebbe bene convivere con uno stile di vita anomalo che deve diventare una nuova regola di relazione sociale. Una canzone allegra e apparentemente scanzonata che nasconde tra le righe regole inedite.

Recentemente Antonio non ha escluso l’idea Sanremo ed “Effetto Maya” potrebbe rappresentare un ulteriore biglietto da visita. Per la sua capacità di passare da un personaggio all’altro con grande disinvoltura, Mezzancella si è guadagnato anche i complimenti di Fiorello.

Dopo aver vinto l’edizione 2018 di Tale e Quale Show ed il torneo dei campioni dello stesso programma di Carlo Conti, l’artista perugino potrebbe continuare a stupire anche in veste di interprete.

Emilio Buttaro