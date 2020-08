Golf: CJ Cup a ottobre a Las Vegas

(ANSA) – ROMA, 25 AGO – L’emergenza sanitaria fa “traslocare” la “CJ Cup”, evento del PGA Tour di golf, dalla Corea del Sud agli Stati Uniti. Il torneo, originariamente in programma dal 15 al 18 ottobre a Jeju Island, si giocherà sul percorso dello Shadow Creek Golf Course di Las Vegas (Nevada), teatro, nel 2018, della prima edizione del “The Match”, la super sfida tra Tiger Woods e Phil Mickelson. In campo ci saranno 78 giocatori e la rassegna andrà in scena una settimana dopo lo Shriners Hospitals for Children Open (8-11 ottobre), gara del massimo circuito americano del green maschile. (ANSA).