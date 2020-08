Tennis: Cincinnati; Berrettini agli ottavi

(ANSA) – ROMA, 25 AGO – Parte con il piede giusto, anche se soffrendo, Matteo Berrettini nel “Western and Southern Open” di Cincinnati (ATP Masters 1000 – 4.674.780 dollari di montepremi) che quest’anno eccezionalmente a causa della pandemia si sta disputando sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York (gli stessi dove poi si svolgeranno gli Us Open). E che ha segnato la ripartenza del tour maschile. Il 24enne romano n.8 ATP e sesta testa di serie, entrato in gara direttamente al secondo turno, nella tarda serata italiana ha battuto 6-4 6-7(3) 7-5, dopo una battaglia di due ore e 40 minuti, il finlandese Emil Ruusuvuori, 21enne di Helsinki, n.100 ATP, proveniente dalle qualificazioni. Ora agli ottavi Berrettini dovrà vedersela con lo statunitense Reilly Opelka. (ANSA).