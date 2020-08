Calcio: Gazidis, tutto il necessario per rinnovo Ibra

(ANSA) – MILANO, 25 AGO – “Ibra ha giocato un ruolo importante sin dal suo arrivo all’interno della squadra e vorremmo che continui ad avere questo ruolo. Stiamo facendo tutto il possibile per far si che questa trattativa si chiuda positivamente”.L’ad del Milan, Ivan Gazidis, è “ottimista” per il “buon esito della trattativa per il rinnovo” con lo svedese che oggi non era presente al primo allenamento stagionale della squadra. “E’ una sfida speciale”, la chiosa del manager durante la conferenza di presentazione della stagione. (ANSA).