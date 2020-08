(ANSA) – NEW DELHI, 25 AGO – L’India ha registrato più di 60.000 nuovi casi di coronavirus in 24 ore per il settimo giorno consecutivo, con i contagi che si spostano dalle megalopoli e si espandono nelle città più piccole. I dati diffusi oggi dal Ministero centrale della Salute India parlano di 60.975 nuovi casi ieri, portando il totale delle infezioni a oltre 3 milioni 170mila. I decessi sono aumentati di 848, portando il totale a 58.390. (ANSA).