Calcio: Maldini, Donnarumma problema ma c’è offerta adeguata

(ANSA) – MILANO, 25 AGO – Il rinnovo di Gianluigi Donnarumma “è un problema” perché il Milan “è arrivato all’ultimo anno di contratto” ma il club è “pronto a fare un’offerta adeguata al suo valore”. Il dt Paolo Maldini non nasconde “preoccupazione” ma evidenzia “fiducia” sulla permanenza del portiere perché “lui vuole restare”. E, dopo aver ammesso “la trattativa” per Bakayoko, accelera sul rinnovo di Ibra: “Stiamo lavorando tutti duramente per arrivare ad un accordo. Sappiamo che sarà una preparazione corta, quindi vogliamo provare a chiudere in tempi molto stretti. Abbiamo delle priorità e Ibrahimovic è la nostra priorità”. (ANSA).