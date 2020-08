(ANSA) – MOSCA, 25 AGO – “Il fatto che sul crimine non sarebbe stata aperta una vera indagine e che il colpevole non sarebbe stato trovato era evidente. D’altronde sappiamo tutti chi è. Ma da come ne parla Peskov mi fa indiavolare”. Lo ha detto Kira Yarmysh, portavoce di Navalny, su Twitter. (ANSA).