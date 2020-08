Spagna, Sánchez: “Le Comunità Autonome potranno dichiarare lo Stato d’Emergenza”

MADRID – Il governo spagnolo esclude la possibilità di una nuova quarantena. Almeno fino a quando la diffusione della covid-19 non aumenti in maniera tale da renderla indispensabile. Il presidente del Governo, Pedro Sánchez, non nasconde la gravità della situazione. Sostiene senza esitazione che si è in presenza di una nuova crescita dei contagi. Mette in guardia sulla crescita preoccupante della curva. Ma ha anche assicurato che si può sconfiggere il virus.

Il protagonista principale del primo Consiglio dei Ministri, dopo la pausa estiva e alle porte di un nuovo anno scolastico, è stato il “coronavirus”. Il presidente Sánchez, a conclusione del conclave, ha reso noto alcuni provvedimenti decisi per combattere la pandemia. Anzitutto, ha reso noto che oltre duemila soldati sono a disposizione delle “Comunità Autonome” per la tracciabilità dei contagi. Ha quindi assicurato che le “Comunità Autonome” hanno il via libera per chiedere la dichiarazione dello Stato d’Emergenza totale o parziale, per frenare la diffusione del virus.

Insomma, il capo del Governo, a differenza di quanto fatto durante la prima ondata del virus, non ha voluto sottrarre la Comunità Autonome delle proprie responsabilità. Soprattutto, non vuole che un suo intervento -leggasi, nuova dichiarazione dello Stato d’Emergenza o isolamento – possa interpretarsi come una manifestazione di vocazione autoritaria, ricordando la polemica dei mesi scorsi.

Preoccupazione del governo è assicurare un ritorno a scuola “sicuro”, senza sorprese, e con regole chiare per evitare i contagi. Tra queste, l’uso delle mascherine, e riduzione del numero degli alunni per aula.

Da venerdì ad oggi sono stati registrati circa 19 mila casi di nuovi contagi.

Redazione Madrid