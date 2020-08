CARACAS – El Diputado de la Asamblea Nacional y al ParlaSur, Rafael Veloz, rechazó las resoluciones de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que amparados por el decreto del Estado de Alarma, han perjudicado a ciudadanos que no les garantizan el acceso a la justicia, la libertad personal y el debido proceso.

El diputado advirtió que la Constitución otorga el derecho que el Estado brinde una justicia gratis, imparcial, autónoma, transparente e independiente, sin embargo, el TSJ a pesar de asegurar que no ha suspendido sus actividades y que algunos tribunales penales están tramitando amparos, en la práctica no es cierto y no garantizan administración de justicia, pues se encuentra paralizada en todo el país y sólo han realizado audiencias de presentación de detenidos, en particular de los presos políticos, porque es lo que le conviene al régimen..

Veloz dijo que diversas organizaciones de Derechos Humanos nacionales e internacionales como el Observatorio de DD.HH. de la Asamblea Nacional, la Oficina del Comisionado Especial para los DD.HH, el Observatorio Venezolano de Prisiones, la Oficina de la Alta comisionada de los Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han advertido la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la población penitenciaria en general, así como los presos políticos a quienes se les niegan medidas sustitutivas de libertad y están expuestos a riesgos de salud.

Violaciones legales

El doctor Allan Brewer Carías, integrante de la Academia Venezolana de Ciencias Políticas y Sociales, fijó una posición que demuestra con claridad la violación de las leyes.

A nivel nacional, “Conforme a la Constitución (art. 339) y a la Ley Orgánica los decretos de estados de excepción y sus prórrogas, están sujetos al control judicial de constitucionalidad por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (art. 336.6), y al control político de la Asamblea Nacional, la cual puede aprobar o improbar el decreto y su dicha prorroga (art. 338). El decreto, además, puede ser revocado no sólo por el Ejecutivo Nacional sino por la Asamblea Nacional o por su Comisión Delegada, al cesar las causas que lo motivaron”.

“Y en el ámbito internacional, conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a la Convención Americana de Derechos Humanos, toda situación que dé origen a la declaratoria de un estado de excepción, y con el mismo, a la restricción de las garantías constitucionales de los derechos fundamentales, está sometida a un control internacional, consistente en la obligatoria notificación por parte del Estado venezolano a los países miembros de dicho Pacto.

Finalmente, y según nota de prensa de la AN, Veloz aseguró que el TSJ no ha actuado conforme lo estipulado y ha ignorado los acuerdos suscritos por Venezuela, que son de obligatorio cumplimiento.

Liberación responsable

Por su parte el Coordinador Nacional del Movimiento Penitenciario de Voluntad Popular, Vladimir Ramírez, hizo un llamado a los organismos competentes y a la comunidad internacional relativa a las graves violaciones de Derechos Humanos que viven los privados de libertad de la cárcel Yare III, en los Valles del Tuy, al presentarse focos de Covid que ponen en riesgo la vida de los detenidos que no cuentan con atención médica.

Afirmó que a los presos no se les está permitiendo el ingreso de los alimentos ni medicamentos por parte de sus familiares, lo que empeora la situación de hacinamiento y demuestra las violaciones del debido proceso al suspender las audiencias preliminares y de juicio.

Indicó que por este motivo los encarcelados se encuentran en una huelga pacífica en la que piden apoyo de los órganos competentes y que les respete el derecho a la vida.

El Abogado Harold Guerrero, informó que esperan la activación del sistema de justicia en Venezuela paralizado por la pandemia, ya que se ha generado más hacinamiento y se requieren jornadas para descongestionar los centros de reclusión y solucionar la situación, al tiempo que pidió liberar responsablemente a reclusos y otorgarles medidas humanitarias, con la intervención de la iglesia, por ser vulnerables al Covid a los mayores de 60 años, a quienes hayan cumplido las 3/4 partes de la pena y quienes padezcan enfermedades infecciosas crónicas