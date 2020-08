CARACAS – El joven Dj y Productor Musical, Stefano Zimbardi, anuncia su reciente creación “On Top Of The City”, propuesta electrónica de diferentes géneros inspirada en todas las personas que han emigrado de Venezuela, convirtiendo el crepúsculo caraqueño en la atmósfera perfecta para no sentir el efecto de las distancia.

A través de un video escenificado en Caracas, los espectadores serán testigo de la grandeza de los elementos naturales de la ciudad y la energía de la propuesta que presenta el talentoso joven de 16 años.

“On Top Of The City” es un tributo a la ciudad de los techos rojos, al sonido de las guacamayas y canciones como Cerro El Ávila, las cuales están presentes en este set, además de otros temas como All Nigth Long, también producida por Stefano Zimbardi, The Scoop (Original Mix), Maldito Alcohol de Pitbull y Afrojack, Tócame de Sak Noel y Franklin Dam, entre otros.

El lanzamiento de la nueva producción se acompaña de un creativo videoclip, cuya dirección y post producción estuvo a cargo de Eduardo Chivo Jiménez y en la segunda cámara y edición para redes por Kerman Zuccaro, el cual colocado en la cuenta de YouTube del artista, alcanzó en menos de una semana más de seis mil reproducciones.

Zimbardi, se caracteriza por combinar la música electrónica con la latina y la combinación diversos instrumentos como el cello, piano y timbales, sin embargo se destaca en los géneros del Big Room House, Groove y Progresive House.

Este año el artista también año produjo su primer tema llamado All Nigth Long, el cual representa su estilo particular combinando ritmos latinos y tribales dentro del género electrónico y el año pasado, estuvo como invitado en la apertura del concierto de Nicky Jam, en su gira Intimo Tour, en Tenerife España.

Los interesados en ver y escuchar el tema,pueden ingresar al canal de YouTube y en las plataformas digitales como ITunes y Spotify de @StefanoZimbardi