Kenosha in fiamme, paralizzato l’afroamericano ferito

NEW YORK. – Il coprifuoco imposto e la presenza della Guardia Nazionale non bastano. A Kenosha le proteste non si fermano ed il Wisconsin si scopre il nuovo epicentro delle proteste anti-razziste. Jacob Blake, l’afroamericano ripetutamente colpito alla schiena da alcuni agenti, resta in ospedale: ha “otto buchi sul suo copro, è paralizzato dalla vita in giù”, ha denunciato il padre.

Il video shock sull’incidente è una nuova ferita per un’America da mesi in piazza contro il razzismo e l’uso eccessivo della forza da parte della polizia. Proteste che non si sono mai fermate dalla morte di George Floyd e che ora ritrovano slancio.

A Kenosha è stata una nottata di passione: i manifestanti hanno infranto vetrine dei negozi, buttato giù cartelli stradali e dato alle fiamme alcune auto. Un caos al quale le forze dell’ordine hanno risposto con l’uso di gas lacrimogeni. “Sosteniamo le proteste pacifiche ma non possiamo e non consentiremo ai manifestanti di distruggere proprietà e mettere a rischio la sicurezza”, hanno avvertito le autorità, che hanno arrestato almeno 11 persone nel corso delle manifestazioni.

Anche in molte altre città, fra le quali New York e Los Angeles, migliaia di persone sono scese in piazza per Blake e tutte le altre vittime della polizia, fra le quali Breonna Taylor, caso su cui si attendono ancora risposte. Taylor è stata uccisa da alcuni agenti mentre dormiva nella sua abitazione lo scorso marzo. Da allora sono trascorsi mesi ma le autorità di Louisville e del Kentucky non hanno ancora fornito spiegazioni sull’accaduto, nonostante il pressing da più parti.

A mantenere alta l’attenzione del caso è anche Vanity Fair, che ha dedicato alla ragazza afroamericana la copertina con un ritratto realizzato da Amy Sherald, l’artista che ha immortalato l’ex First Lady Michelle Obama.

Il razzismo, dopo le imponenti manifestazioni degli ultimi mesi, è stato anche uno dei temi della convention repubblicana. “L’America non è razzista”, ha detto Nikki Haley, l’ex ambasciatrice all’Onu.

“Dobbiamo mettere fine al razzismo ma i poliziotti sono degli eroi americani”, ha rincarato la dose Donald Trump Jr, difendendo la politica di ordine e legalità del padre e scagliandosi contro i democratici.

“Immaginate un mondo dove i mali del comunismo e del terrorismo islamico non hanno la possibilità di diffondersi. Dove gli eroi sono festeggiati e i bravi ragazzi vincono. Potete avere questo mondo – dice Trump Jr -. Dovete rieleggere Donald Trump”.

(di Serena Di Ronza/ANSA)