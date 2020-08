CARACAS – La Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría rechazó a través de un comunicado, el uso del fármaco no debidamente aprobado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que el régimen venezolano negocia con el gobierno de Vladimir Putin para probar, fabricar y administrar la vacuna «Sputnik V» contra el Covid-19.

Por no haber cumplido los requisitos para su aplicación segura, el Comité de Vacunas de dicha sociedad advierte que no es conveniente desde el punto de vista ético, de seguridad y protección el uso de la vacuna Sputnik, por no estar precalificada por la OMS y menos aún, se aplique a venezolanos en ensayos, sin haber mostrado resultados de las fases de producción del medicamento.

La Sociedad de Puericultura y Pediatría es el primer organismo en pronunciarse contra la iniciativa de Nicolás Maduro de utilizar a los venezolanos como conejillos de india en este experimento.

Por su parte, el régimen se ofreció a recibir la certificación rusa que le permita fabricar directamente la vacuna y ofrecer voluntarios para participar en los ensayos clínicos, a pesar que Moscú admitió no haber completado el protocolo requerido para aprobar este fármaco.