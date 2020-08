CARACAS – El economista Leonardo Buniak, experto en geopolítica del petróleo, subrayó que “Venezuela está en el epicentro del panorama geopolítico de los conflictos”.

Señaló que “hoy la logística de abastecimiento de crudo en Venezuela está totalmente rebasada, no hay donde guardar el petróleo”.

Indicó que China ya no está orientada en invertir en Venezuela sino en cobrar. “Hoy Venezuela le debe a China 13 mil millones de dólares. El interés de China con Venezuela ha sido totalmente geoeconómico no geopolítico, representamos para ellos un verdadero charco de petróleo“, afirmó.

Asimismo, indicó que Venezuela ha quedado "fuera de ese gran acuerdo comercial de la ruta de la seda.

“Irán con el acuerdo con China consigue dinero pero cede soberanía. Es una tontería tanto de Duque como de Maduro pensar que Irán puede traer misiles interbalísticos a Venezuela”, agregó.

Señaló que “el interés de Rusia en Venezuela no es geoeconómico sino geopolítico”. “Rusia quiere ayudar a Venezuela pero no puede, China puede ayudar a Venezuela pero no quiere porque tiene nuevos socios comerciales, dijo.

“Los funcionarios chinos han comenzado a cuestionar, el modelo económico venezolano. Venezuela no ha hecho las inversiones nuevas que tenía que hacer, en esa medida, la relación se fue deteriorando”, destacó

Advirtió que “se complica aún más el panorama de Venezuela”, porque Donald Trump tomó la decisión de eliminar las excepciones a 4 grandes petroleras que estaban operando con Venezuela. A partir de octubre de este año no van a poder recibir más crudo venezolano.

Por otra parte, manifestó que “la banca venezolana está adecuadamente capitalizada, cuenta con provisiones suficientes para financiar cualquier inmovilización de los activos. Sin embargo, acotó, la banca asiste a un proceso de caída muy fuerte en sus niveles de rentabilidad.

