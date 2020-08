CARACAS – Ricardo Villasmil renunció a su cargo como presidente de la junta ad hoc del BCV que designó la Asamblea Nacional. Su retiro fue aceptado por el presidente (e) Juan Guaidó este martes.

“Hasta ayer tuve el inmenso honor de representar a la junta administradora del BCV como su Presidente. Agradeceré siempre la confianza depositada en mí y el enorme apoyo que recibí de mis compañeros y de la oficina del procurador especial. Ah, y sigo a la orden. La lucha continúa”, posteo Villasmil en Twitter.

De igual forma compartió la misiva que le envió Guaidó donde destaca, entre otras cosas, “en el trascurso de un año esta junta administradora ad-hoc ha sido capaz de identificar, proteger, controlar y recuperar los activos del Banco Central de Venezuela en el extranjero”.

Villasmil ejerció el cargo desde agosto del año pasado, cuando fue designado por el Parlamento, de mayoría opositora.

Uno de los últimos logros para la oposición y la junta ah hoc del BCV fue el dictamen a favor de Juan Guaidó en una corte inglesa, en la que se decidió que puede acceder legalmente a las reservas de oro de Venezuela depositadas en el Banco de Inglaterra (BoE).

A continuación, la carta:

Me dirijo a usted en la oportunidad de dar respuesta a su comunicación, por medio del cual renuncia al cargo de miembro y presidente de la Junta Administradora Ad-Hoc del Banco Central de Venezuela, para el cual fue designado mediante Decreto Presidencial No. 10 de fecha 13 de agosto de 2020, sobre la Reforma Parcial del Decreto No. 8, publicado en la Gaceta Legislativa No. 10, de fecha 14 de agosto 2019.

En este sentido, acepto la renuncia presentada al cargo antes señalado, expresando nuestra gratitud por la notoria labor cumplida en el desempeño de sus funciones. Tal como usted señala, en el trascurso de un año esta junta administradora ad-hoc ha sido capaz de identificar, proteger, controlar y recuperar los activos del Banco Central de Venezuela en el extranjero, labor que ha supuesto un enorme apoyo para la consecución de objetivos vitales para nuestra nación, tales como la atención de la crisis humanitaria compleja.

Este aporte será siempre reconocido y valorado. En nombre de la Presidencia Encargada de la República y de todo el pueblo venezolano, agradezco la importante labor realizada, así como el compromiso y dedicación demostrada en el desarrollo de sus funciones. Venezuela requiere de ciudadanos comprometidos con la lucha democrática y el cambio en pro del bienestar de nuestro pueblo, es por ello que valoramos su aporte y expresamos nuestra gratitud por los logros alcanzados.