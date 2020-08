Tennis Cincinnati: Djokovic, buona la prima

ROMA. – Quattro delle prime cinque teste di serie del Western & Southern open – il Masters 1000 di Cincinnati che quest’anno si disputa a Flushing Meadows, primo torneo post lockdown e antipasto degli Us Open della prossima settimana – iniziano il loro percorso nel torneo.

Il campione in carica Daniil Medvedev supera Giron e sfiderà Bedene per un posto nei quarti. Andy Murray ha vinto un’altra battaglia, ancora al terzo set, contro Alexander Zverev. E soprattutto si allunga la striscia di vittorie consecutive del numero 1 del mondo Novak Djokovic, che elimina Ricardas Berankis.

Crolla invece Dominic Thiem, che raccoglie tre game contro Filip Krajinovic.

Il campione in carica Medvedev, ha iniziato sul Grandstand battendo 6-4 6-4 Marcos Giron. Ora Medvedev affronterà per la prima volta Aljaz Bedene, che ha eliminato il numero 1 USA Taylor Fritz. Novak Djokovic colleziona il 19/o successo in altrettanti incontri nel 2020 battendo all’esordio il lituano Ricardas Berankis. Ma è stato tutt’altro che un debutto agevole.

Il numero 1 del mondo ha recuperato un break di svantaggio in entrambi i set, chiesto un medical time-out per i problemi al collo per cui si è ritirato dal doppio, e chiuso 7-6(2) 6-4.

“Il collo va meglio, anche se non sto ancora come vorrei” ha detto via Zoom il serbo, che ha commesso sette doppi falli, in parte anche a causa di questo. “Mi ha dato problemi al servizio, non solo per i doppi falli. Il mio avversario sapeva dove sarei andato a servire, vista la situazione non avevo molte alternative”. Agli ottavi per il serbo c’è ora Tennys Sandgren.

Andy Murray ha vinto un’altra battaglia sfiancante, col potere della mente e una visione tattica del gioco che hanno fatto ancora emergere le difficoltà di Alexander Zverev. Il tedesco ha ceduto 6-3 3-6 7-5 e ora affronterà Milos Raonic.

Crolla Dominic Thiem. Il finalista all’Australian Open a inizio anno, ha ceduto di schianto 6-2 6-1 contro il serbo Filip Krajinovic, che avrebbe dovuto giocare il torneo di doppio con “Nole”. Non è l’unica sorpresa nel suo spicchio di tabellone. Krajinovic infatti affronterà Marton Fucsovics. Il qualificato ungherese, dal tennis geometrico e dai colpi potenti, ha sconfitto Grigor Dimitrov 7-5 4-6 6-2.

Nel match d’esordio Matteo Berrettini ha battuto 6-4 6-7(3) 7-5, dopo una battaglia di due ore e 40 minuti, il finlandese Emil Ruusuvuori, ora agli ottavi Berrettini dovrà vedersela con lo statunitense Reilly Opelka.