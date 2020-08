Coronavirus: Francia, premier, ‘risalita ma niente allarmi’

(ANSA) – PARIGI, 26 AGO – Il primo ministro francese, Jean Castex, ha detto questa mattina ai microfoni di France Inter che si “constata che in Francia e ovunque in Europa c’è una ripresa dell’epidemia, di quella che chiamiamo la circolazione virale. Ma dico subito che non ci sono motivi di allarmarsi”Non siamo tornati alla situazione di aprile, di maggio”. Parlando del piano di rilancio francese, che sarà di 100 miliardi e verrà presentato il 3 settembre, Castex ha anticipato che “il settore della cultura beneficerà di una dotazione eccezionale” di 2 miliardi di euro: “Bisogna andare a teatro, al cinema, bisogna sostenere il settore culturale”, ha detto. (ANSA).