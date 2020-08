(ANSA) – ROMA, 26 AGO – Josep Maria Bartomeu non vuole far passare altro tempo e ha intenzione di parlare subito con Leo Messi. Potrebbe essere addirittura un faccia a faccia, come riporta Catalunya Radio, quello tra il presidente del Barcellona e il campione argentino, che ieri ha comunicato la volontà di lasciare il club blaugrana a costo zero. Come ha sottolineato il segretario tecnico della società catalana, Ramon Planes, la posizione del Barcellona è chiara: Messi non è cedibile e si conta su di lui al 100%. Negli uffici del Camp Nou sono convinti che il contratto tuteli legalmente il club e che la clausola da 700 milioni è valida fino al 30 giugno 2021. (ANSA).