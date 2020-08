(ANSA) – ROMA, 26 AGO – L’azzurro Giacomo Nizzolo ha vinto la prova in linea uomini elite ai campionati europei di ciclismo in corso a Plouay, Francia. Nizzolo, fresco campione italiano, ha preceduto di meno di mezza ruota in volata il francese Arnaud Demare. (ANSA).