Coronavirus Perù: studi fase 3 del vaccino J&J da settembre

ROMA. – Il Perù parteciperà alle sperimentazioni cliniche di fase 3 del vaccino contro il coronavirus dell’azienda Johnson & Johnson a partire dalla seconda settimana di settembre nelle aree di Lima, Callao e Loreto.

Lo ha riferito Carlos Alvarado, dirigente della società farmaceutica Janssen del gruppo Johnson & Johnson, secondo quanto riportato dall’agenzia Andina.

”Abbiamo programmato di avere il primo volontario nello studio in Perù intorno alla seconda settimana di settembre”, ha dichiarato il rappresentante del laboratorio statunitense.

Il dirigente della società farmaceutica ha ribadito che la fase 3 della ricerca richiederà 60.000 volontari in tutto il mondo. Oltre al Perù, dove sono previsti da 5.000 a 6.000 volontari, si svolgeranno sperimentazioni cliniche in Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Messico, Stati Uniti e Sud Africa.

”Una buona parte (dei vaccini) sarà somministrata a Lima, ma anche a Iquitos, nella regione di Loreto, e Callao. Per scegliere i luoghi si è tenuto conto delle dinamiche di contagio e della capacità tecnica”, ha aggiunto. Sebbene lo studio completo durerà due anni, ha proseguito, a fine dicembre o gennaio 2021 verrà effettuata una prima analisi delle informazioni raccolte dai volontari.

”Se avrà successo fino a quel momento e l’analisi dei dati sarà sufficientemente solida, potremo parlarecon le autorità di qualche possibilità sull’uso di emergenza del vaccino mentre il resto dello studio viene completato”, ha spiegato Alvarado.

Il Perù è il secondo Paese in America Latina per numero di contagi di coronavirus (607.382) dopo il Brasile e il terzo della regione per numero di morti per la pandemia (28.001) dopo Brasile e Messico.