Coronavirus: chiude anche Phi Beach in Costa Smeralda

(ANSA) – ARZACHENA, 27 AGO – Chiusura anticipata anche per un altro frequentatissimo locale della Costa Smeralda: dopo il Billionaire e il Sottovento, a Porto Cervo, che hanno spento le luci nei giorni scorsi travolti dai contagi da Covid fra i membri degli staff e fra i clienti, oggi è il Phi Beach di Baja Sardinia ad annunciare la fine delle attività per questa estate. Il discoclub adagiato sulle rocce di Forte Cappellini, è fra i locali della movida smeraldina in cui l’Ats ha sottoposto a tampone rinofaringeo tutto il personale dipendente. Gli esiti delle analisi non sono ancora stati resi noti e potrebbero essere divulgati in giornata. (ANSA).