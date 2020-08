Usa 2020: Biden, da Pence tattica paura e manipolazione

(ANSA) – WASHINGTON, 27 AGO – “Invece di una roadmap per sconfiggere il virus e ricostruire la nostra economia in modo che funzioni per la middle class, il vicepresidente Mike Pence non ha offerto altro che l’evidente tattica della paura e la manipolazione nel tentativo di dividerci ulteriormente”: così la campagna di Joe Biden commenta in una nota la terza serata della convention repubblicana, dominata dal discorso di Pence che ha invocato “legge e ordine” contro la violenza delle proteste razziali nelle città americane. (ANSA).