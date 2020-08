Europei ciclismo: Longo Borghini show, vale argento

ROMA. – L’Italia centra un altro podio importante, il quinto della rassegna, agli Europei di Plouay in Francia. Dopo gli ori di ieri di Giacomo Nizzolo nella uomini elite ed Elisa Balsamo nella U.23 donne, una medaglia non meno importante è stata conquistata da Elisa Longo Borghini, seconda nella prova elite femminile dove è stata battuta solo nel duello finale in volata dalla olandese Annemiek Van Vleuten.

La piemontese è stata l’unica a resistere fino in fondo alla fenomenale avversaria, che a 37 anni vanta un palmares infinito ma che non smette di dominare, in una gara resa ancora più dura dalla pioggia incessante.

Di fatto, la gara l’ha fatta proprio l’azzurra, campionessa italiana a cronometro, specie quando negli ultimi due giri la lotta per la vittoria si è ristretta a lei, alla Van Vleuten, alla connazionale Chantal Blaak e alla polacca Katarzyna Niewiadoma. Queste ultime si sono staccate quando Longo Borghini ha alzato ancora il ritmo.

Van Vleuten ha cercato un paio di volte la fuga in solitaria senza però riuscire a staccare l’azzurra, anche lei frustrata in un paio di tentativi di allungo, e all’ultimo chilometro si è consumato il duello finale.

La campionessa iridata ha fatto valere la sua maggiore potenza, battendo di poco la piemontese. Sul podio è salita anche la polacca Niewidadoma, che ha conquistato il bronzo.

“Spero tanto, nel mio piccolo, di aver regalato delle emozioni al mio Paese. Dopo tutto quello che è successo, abbiamo bisogno di emozionarci – ha detto l’azzurra -.

Durante l’allenamento sui rulli in casa pensavo proprio a questo: regalare all’Italia, appena possibile, uno show. Avevamo pensato di realizzare una corsa di rimessa ed ero io l’ultima carta, poi l’Olanda ha fatto una corsa dura ed io sono stata costretta a restare davanti. Sul finale, sapendo di non essere veloce, ho attaccato e sono stata attaccata a mia volta. É andata così, ma ho dato davvero tutto”.

“Elisa stratosferica, oggi secondo me si meritava di vincere – ha commentato il tecnico azzurro, Dino Salvoldi -. Ci ha provato fino all’ultimo centimetro: lo sport talvolta regala emozioni contrastanti. In qualsiasi caso Elisa torna a casa con una sola certezza: oggi è stata la migliore”.